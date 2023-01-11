烏克蘭部隊最快下周將在美接受「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統訓練

五角大廈周二宣布，烏克蘭部隊最快下周將在奧克拉荷馬州接受「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統訓練。而俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）周二說，美國打算訓練烏克蘭部隊使用「愛國者」，進一步證明，華府介入俄烏衝突。

綜合CNN新聞網等媒體11日報導，訓練將在美國從事自家操作與維修訓練的西爾堡（Fort Sill）陸軍基地進行，而當地的野戰砲兵學校已有超過百年歷史。五角大廈證實，約有90—100名烏克蘭部隊最快下周會抵達西爾堡，而訓練預料將持續好幾個月。

安托諾夫在聲明中說，五角大廈決定在西爾堡進行相關訓練，「再度確證，華府站在基輔納粹罪犯這邊，實際參與了俄烏衝突」。

先前烏克蘭已明言，「愛國者」將成為這場俄烏戰爭中的改變遊戲規則利器。而五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）說，「愛國者」一旦部署，將有助於烏克蘭的防空能力，並為面對俄軍持續空襲的烏克蘭人提供另一種自衛能力。