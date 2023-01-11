前AV導演圤智雨去年與藝人李妍瑾高調認愛，但戀情僅維持一個月就畫下句點，如今圤智雨遭直擊與一名長腿辣妹在街頭上十指緊扣，甚至相擁接吻，而女方在摘下口罩後，身份也隨之曝光。

根據《ETtoday新聞雲》報導，圤智雨10日被直擊與一位長腿辣妹十指緊扣現身微風廣場前，過程中不斷的環抱女方，互動猶如熱戀中的情侶，接著兩人一起搭上雙層巴士，更在座位上激動舌吻。

據悉，女方為網紅「工業凱C」，過去是職業軍人，在陸軍服役5年，中士退伍，現為專業模特兒，她先前曾以「前軍職」身份發文解釋教召抽籤的真相，除此之外，她175公分魔鬼般的身材也引發關注，然而，報導指出，圤智雨被問及與「工業凱C」的關係時，卻遭他冷回：「你們都拍到了，是還要我說什麼？可以不要煩嗎？」下秒就將電話掛斷。

事實上，圤智雨與李妍瑾分手時，雙方可以說是完全撕破臉，圤智雨更寫下千字文指控李妍瑾的五大罪狀，最後向女方喊話「我一次講出我的抱怨，就是希望妳要去看醫生，不要搞到自己人不人鬼不鬼的！」