為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部11日特別邀請媒體參訪空軍新竹基地。4架幻象2000戰機執行任務後在跑道進行戰機編隊滑行。（鄭任南攝）

正在滑行的幻象2000（邱新博攝）

空軍年度重要演訓「戰術總驗收」（又稱天龍操演）在去年年底結束，國防部今舉辦媒體邀活動，除展示「幻象2000-5型戰機低空衝場、列隊滑行」課目外，在戰術總驗收中獲得「空戰王丶箭靶王」的第42作戰隊莊惟博中校、張護薳上尉也接受媒體聯訪，談及驗收情況。

率第42作戰隊獲「空戰王」獎項的空軍中校莊惟博表示，該操演以制空作戰為場景，4架幻象2000戰機對上4架F-16戰機，由於隊員操作、默契良好，將全數F-16戰機擊殺，戰損部分，是被擊殺一架，戰損1：4（殲滅）

由於中共軍機擾台情形未見趨緩，莊惟博表示，單位秉持「為戰而訓、戰訓合一」原則，平常遵從空軍作戰指揮部的戰備指導，進行對應操作，面對訓練時數遭任務壓縮，單位運用模擬機「四機連線」功能，飛官亦犧牲假期接受訓練，隨後再利用歸詢系統，實施戰術、戰法研討。

而空軍二聯隊飛官張護薳上尉，則獲得「箭靶王」殊榮，他受訪表示，「箭靶王」為戰機的機砲射擊，以30公釐機砲及機砲砲彈做電子靶射擊，完成起飛攔截的防空操作。由於這項戰術總驗收為空軍二代機（幻象2000、F-16、經國號）頂尖飛行員的齊聚競賽，他能於佼佼者之中勝出，也感到光榮。