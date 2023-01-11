新竹市調站調查官余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，今下午將開庭，傳出余正煌昨深夜在臉書發文，指出「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，引發聯想。對此，新竹市調查站表示，不予回應。

據了解，由於余正煌在開庭前一天發文，時間點未免太巧，引發不少討論，余正煌在臉書文章中指的「黨」是否是民進黨？「公司」是否為調查局？另也傳出，余正煌在林智堅風波期間遭檢舉，是否也可能因被檢舉或考績受影響感到不滿，則不得而知。

林智堅台大國發所碩士論文涉抄襲，余正煌自訴違反著作權法，法院審理期間，余認為林在抄襲風波中的個人辯護傷害他名譽，決定加告加重誹謗罪，並針對網路上發表不實言論、推文的網友提告誹謗。

據了解，余正煌是調查班48期，平日行事低調早年在新北市調查處服務，負責汐止據點，擅長國安情報工作，尤其是兩岸事務，後來才調到新竹市調查站。