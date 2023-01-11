國防部日前宣布2005年後出生的男性，義務役延長為1年，並提及將銜接勞工退休金制度，勞動部今天預告修正「勞工退休金條例」草案，要求國防部及內政部應為其役男提繳6％勞工退休金，以義務役二等兵為例，則每月應為其提繳1261元勞工退休金，役男也可選擇自提最高6％退休金，請領時應依勞退條例規定，60歲才能向勞保局請領。

以常備兵役二等兵為例，2024年1月1日起薪額為1萬130元，專業加給1萬190元，合計為2萬320元，對應勞工退休金月提繳分級表級距月提繳工資為2萬1009元，因此國防部及內政部應以2萬1009元元的6％提繳退休金、每月為1261元。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，此次修正為配合「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，把服役年資與勞工退休金條例退休金制度銜接，而國防部及內政部所提繳退休金與一般勞工退休金相同享有保證收益、收益分配，但應在60歲時才能請領勞工退休金。