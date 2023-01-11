根據衛生福利部國民健康署調查顯示，2至3歲小朋友蛀牙率為31％，6歲時增加至79％，醫師指出，兒童在寒假期間容易接觸到甜食，蛀牙機率恐怕更高。為了降低齲齒率，台北市立聯合醫院口腔醫學部將於30日起舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動。

蛀牙是學童常見的口腔疾病之一，根據衛福部調查資料顯示，2至3歲小朋友蛀牙率約31％，到6歲時蛀牙率增加至79％；患有身心障礙或發展遲緩的兒童則因不懂刷牙技巧，齲齒率高達約95％。

台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲表示，兒童在寒暑假期間容易接觸甜食，未做好口腔照護，更容易罹患蛀牙。若能替牙齒塗氟，可以有效抑制齒內細菌生長及新陳代謝，如同為牙齒穿上防彈衣，以達到預防蛀牙的目的。

李雅玲說明，氟化物施用方式繁多，包括飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏等。每半年一次牙齒塗氟、正確刷牙方式、維持良好口腔衛生及飲食習慣，便能有效預防蛀牙產生。

為了使塗氟達到最好的防齲效果，她建議，學童應在塗氟之前將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟，以達到最好的防齲效果。

北市聯醫各院區牙科（中興、陽明、忠孝、仁愛、和平、婦幼）同步實施免費塗氟活動，限設籍台北市市民參加。時間從1月30日至2月10日止，周一至周五上午09時至11時30分、下午1時30分至下午4時。

北市聯醫提醒，接受塗氟的學童應先於家中將牙齒刷乾淨，再至醫院接受塗氟服務，並請攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷至醫院掛號，不需繳交掛號費，敬請家長把握機會，與牙醫師共同守護寶貝的口腔健康。