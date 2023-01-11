觀察者網11日報導，日本首相岸田文雄當地時間9日在巴黎與法國總統馬克宏會晤，討論俄烏衝突及印太地區安全問題。雙方聲稱將進一步加強在印太地區安全合作，以應對「來自中國的挑戰」，還提到「維護台灣海峽和平與穩定」的重要性。兩國同意深化防務領域合作，並將繼續推進在東海舉行聯合演習。

日本在2023年擔任七國集團（G7）輪值主席國，將於今年5月在廣島舉行七國集團峰會。岸田文雄自9日起對歐美多國展開為期一周的訪問，首站抵達法國巴黎。

法新社報導稱，岸田當天與馬克宏會談時稱，「隨著東海和南海單方面武力改變現狀的企圖愈演愈烈，安全環境日益緊張，我們希望繼續促進與太平洋國家法國的合作」，他表示日本希望通過聯合演習等方式尋求與法國的合作。

共同社引述一位外交部官員的話說，岸田文雄告訴馬克宏，他將展示七國集團「堅定的承諾」，拒絕通過武力、威脅或使用核武器改變現狀的企圖，並維護自由開放的國際秩序。報導稱，考慮到中國在印太地區日益增長的軍事影響力，岸田和馬克宏肯定了「維護台灣海峽和平與穩定」的重要性。

岸田在會後的聯合記者會上再度提及，「從現在起，歐洲和印太的安全是不可分割的」。岸田和馬克宏同意繼續推進日本自衛隊和法國軍方在東海進行的聯合演習。此外，雙方還決定在今年初舉行雙邊安全會談，由兩國外交部長和國防部長參加。

除印太問題，雙方提到俄烏衝突時說，七國集團有必要繼續對俄羅斯保持嚴格制裁，並繼續對烏克蘭提供支持。

本輪出訪中，岸田將依次訪問法國、義大利、英國、加拿大、美國。目前岸田已於10日離開巴黎抵達羅馬，與義大利總理梅洛尼在羅馬舉行會談。

共同社9日報導提到，日本將在印太地區議題上與英法等國深化安保方面的合作，而在日美首腦會談中，兩國將深化「牢固的日美同盟」，並且磋商如何應對中國帶來的挑戰。

日本英文報紙《日本時報》10日報導，岸田還準備向各國解釋日本的新安全政策，近段時間來日本「走上了二戰結束以來防務開支最大增幅的道路」。去年12月23日，日本政府在內閣會議上通過2023財年政府預算草案，其中防衛預算大幅增加，達6.8兆日元（約合人民幣3450億元），是上一財年的1.26倍，創下歷史新高。