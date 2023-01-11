11日，中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉接受俄國官媒時指出，俄羅斯與中國大陸會盡快讓民眾交流，與相互觀光旅行等事宜回歸正常。同時，雙邊也會全面深耕戰略方面的合作。

從8日開始，中國大陸取消赴陸者須強制隔離政策，同時與香港也是過去3年以來，首次再度可以相互通關。大陸民眾可不受限外出至各地觀光，本是好事一樁，但像是歐美還有亞洲多國政府，擔心自己疫情恐會就此大幅擴散，頻頻加強陸客入境檢疫規範與限制。

不滿自己民眾疑似遭到它國歧視性對待的北京政府，在10日忍無可忍之下，終於開出反擊第一槍，先暫停發放日韓民眾短期簽證。這裡的短簽包括赴陸造訪、商務旅行、就診看病，甚至還有過境等。

反觀俄羅斯，約1年前出兵烏克蘭，陸續遭到歐美與它國政府政經制裁後，反而轉向中國大陸，雙方關係也愈來愈好。單就貿易活動來說，每天更是有增無減。

2022年4月，莫斯科以及北京政府已同意，最晚在2024年之前，兩方貿易金額將擴大至2000億美元。同時，張漢暉也強調，對中俄未來雙邊合作充滿信心，2000億美元的貿易目標一定能順利提前達成。