經濟部辦理2023年受疫情影響事業基本工資補貼作業已於11日起開放網路申請，符合資格的事業可上網申請。經濟部表示，這次方案補貼條件及作業較以往更彈性及簡便，包括受疫情影響條件更寬認、比較基期更彈性、查定課稅小規模營業人申請更簡便。

經濟部指出，這次補貼適用對象包括就業保險投保單位的農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也適用本次補貼方案。

而這次方案補貼條件及作業較以往更彈性及簡便，有3大重點，包括受疫情影響條件更寬認，2023年基本工資補貼方案為企業營收衰退達10％之事業即可提出申請；比較基期更彈性，衰退認定部分以2022年9月及10月營收比對衰退情形，比較基期為2021年、2020年或2019年同期，其中一項符合即可；查定課稅小規模營業人申請更簡便，查定課稅之小規模企業如已依規定設置投保單位，免另向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。

此外，為協助企業快速了解補貼方案，即日起經濟部於北、中、南、東部及離島舉辦補貼說明會，有意申請者可踴躍報名；補貼申請網址「基本工資補貼申辦平台」，網站上亦有相關懶人包、FAQ、基本工資補貼作業要點等資訊可查閱；亦可撥打客服專線（02）7752-3600洽詢。

經濟部表示，為方便企業申請時可適時提供協助，客服專線每日8時30分至18時30分提供服務，周六周日服務時間也照常。年假期間除除夕至初二（1月21日至1月23日）休息外，其餘時間企業皆可在8時30分至18時30分期間進線詢問。