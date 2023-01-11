國民黨立法院黨團積極爭取年前能發現金，並提出延會至19日，不過，民進黨團堅持先處理總預算案，13日再來討論，昨日朝野協商時，立法院長游錫堃也提出個人看法，他認為13日協商，16日處理，進入二讀開始，17日通過，不送到總統公佈也要1天。游錫堃說，發現金要各地方政府合作，如果沒有合作，如何發給民眾？地方政府會「人仰馬翻」，農曆年前發現金不太可能。

民進黨立院黨團總召柯建銘則呼籲，國民黨不要說4天內要發錢，不要給人民期待；游錫堃也說，假如真的過了，中央政府也沒辦法發，真的會人仰馬翻。

民眾黨也認為，要有高度共識，行政院版本出來，到底針對1400億還是會提升經濟都還沒看到，確實審查時間還有很多要考慮，要等行政院版本，如果出來就會朝野協商，各黨團要有共識才能繼續走下去。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則說，國民黨真的希望發現金就盡快發，你說我們太急，不要最後你們過完年就不急。柯建銘表示，要開程序委員會，再排報告事項付委審查，進入二讀要排朝野協商，就是1個月以後的事情，不是誰急不急。

國民黨立委謝衣鳳也說，你所說的是從立法面來說，可是曾總召說的是經濟情況有變化，我們現在目前情況，發現金是良善的政策。