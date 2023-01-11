桃園警方後續將依法裁罰。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名41歲潘姓男子，昨日上午在大園區五青路上吸食強力膠，行為相當詭異甚至坐在路中間險被車撞，警方獲報到場將他帶回派出所，詢後依社會秩序維護法裁罰。

大園警分局表示，埔心派出所昨日上午10時許接獲民眾報案，在大園五青路上有一名男子疑似吸食強力膠，行為詭異、神情恍惚，不時仰天狂笑，甚至不顧車來車往，直接坐在路中間相當危險，請警方到場處理。

員警獲報到場，發現潘男仍神智不清，對於警方的提問也無法正常回答，員警擔心潘男影響其他民眾及交通安全，先將他帶回派出所管束。

強力膠雖非毒品或麻醉藥，但吸食後仍會使人知覺改變，情緒變化與現實脫節，因此屬於迷幻物品，仍有危害身體健康、破壞社會秩序疑慮。警詢後依社會秩序維護法第66條第1款規定，「吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者」，將處潘男3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。

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