菲律賓最高法院10日宣布，菲律賓2005年與中國和越南公司簽署的南海探勘油氣協議違憲並予以廢除，因為該法院認為，「菲律賓憲法不允許外國實體探勘菲律賓的自然資源」。這可能為中菲未來的油氣開發合作投下新變數。

美國之音報導，菲中越2005年簽署的油氣探勘協議早已於2008年到期，而菲 國最高法院也未解釋為何拖了14年才對相關的裁決申請作出判決。但是這一判決有可能讓中國與菲律賓現任政府試圖恢復油氣探勘合作的談判趨於複雜化。

遭裁定廢除於2005年所簽署之油氣探勘合作協議，涉及菲律賓、中國和越南三國的公司，三國聯合探勘的海域約為14萬平方公里。

菲律賓最高法院的判決指出，這一協議違法，因為菲律賓憲法規定菲律賓政府必須掌控和監督海上探勘活動，而且菲律賓公司在其中必須持有多數股份。

新加坡《海峽時報》指出，菲律賓最高法院的判決有可能影響中菲希望恢復油氣合作探勘談判的計劃，而兩國恢復油氣探勘合作也是菲國總統小馬可仕日前訪問北京的談話要點之一。

小馬可仕訪問北京前曾表示，菲律賓必須想辦法在其專屬經濟區內探勘能源資源，即使沒有中國專家的參與也必須這麼做。小馬可仕結束對北京的訪問後，於中菲共同發表的聯合聲明中，再次談及兩國在南海油氣探勘的合作問題。