花開富貴，民眾春節走春時，賞花討個好吉利，台北雖然是一座繁華都市，但也是一座繁花盛開的都市，春節期間有許多賞花景點，正等著民眾來一場「賞心悅目」的小旅行，為民眾蒐羅八大春節賞花景點！另外，收錄春節前民眾採買花卉重要的「建國花市」，於春節前將舉辦一連八天的春節花市及牡丹花展等資訊，供民眾參考！

一、士林官邸春節花卉展──

士林官邸春節花卉展於1月21日至2月28日於新蘭亭展出，為呼應兔年，展場內展示帶有兔字的植物，搭配各式年節應景花卉，共計500餘株，應景花卉包括：多肉植物「月兔耳」；別名兔子花的「仙客來」；毛絨絨的走莖，像極了兔腳的「兔腳蕨」；花穗狀似小白兔的尾巴，而得名的「兔尾草」。還有象徵福氣疊來的「蝴蝶蘭」、萬兩黃金的「硃砂根」、撥入銀兩的「銀柳」、旺旺一整年的「觀賞鳳梨」等，這些植物，招財又吉利，在開春走春博一個好彩頭！

2023士林官邸春節花卉展展期：1月21日（六）至2月28日（二）時間：室內展館的開放時間是上午8時30分至下午17時地點：士林官邸公園新蘭亭

士林官邸春節花卉展_月兔耳

士林官邸春節花卉展_仙客來又稱為兔子花

士林官邸春節花卉展_噴染的蝴蝶蘭

二、三層崎花海──

北投社三層崎公園，今年結合了象徵守護北投社生態及文化的「大冠鷲」，選用薰衣草、金蓮花、銀葉菊、一串紅、五彩石竹及秋海棠，使用了數萬盆的花卉，建構出漸層俐落的線條感，打造成地景花海，以大冠鷲的輪廓在地景中呈現，搭配三層崎獨有的山坡地形，造就延綿的花海美景，壯闊之景不負台版富良野美名。賞花期於1月17日至3月31日止！此外，過年期間從除夕到初六還有不同活動可參與！

三層崎花海_空拍

三、樟樹步道花海──

樟樹步道為迎接新的一年，「黃金搖鈴」魯冰花用金色波浪舞為大家加油！魯冰花是文山茶農習慣使用的綠肥作物之一，金黃燦爛的成串花朵還兼具欣賞性，能為冬季的田野風光增添活力。大地處表示今年特意於秋天栽種，才能在春節期間綻放出如此亮麗的風鈴花海，是過年踏春的好去處！樟樹步道是臺北大縱走第七段「貓空品茶、指南參道」的熱門步道之一，全長約1.1公里，坡度平緩好走，老少咸宜。沿途可見牛車、轉轉穀倉、晃腳亭等農村意象，還有隨季節變化的花海景色。

樟樹步道魯冰花海

樟樹步道牛車及花海

四、古亭河濱公園花海──

古亭浪漫紫色花海席捲河濱，擴大在擴大的花海美景再現古亭河濱公園!花海總面積增加了1.3倍，草花數量直線飆升到48萬盆，以矮牽牛、一串紫、石竹、紫鳳凰、鼠尾草、羽葉薰衣草及墨西哥鼠尾草等7種草花品種，配合黃色系草花情人菊、孔雀草、火焰雞冠花等點綴搭配，巧妙運用不同草花高度變化，9種紫色，讓遊客有一種「紫」要浪漫之感！即日起至2月中旬為花海最佳觀賞期。而值得一提的是──古亭河濱公園首度營造「白天賞花夜間賞燈」，河濱公園內夜間燈光藝術，愛心拱門光之隧道，搭配藍海的星光，廣場中央隱約看見花仙子跳舞的影子，花海區兔子燈點綴，大展春天活潑的氣息！

古亭河濱花海_呼應兔年，古亭河濱花海設置兔兔裝置藝術

古亭河濱花海搭配白色球球，更顯浪漫

古亭河濱花海加碼夜間燈光，展現不同白日的精彩

五、「大溝溪生態治水園區」花海──

「大溝溪生態治水園區」萬盆花海亮麗再現，為內湖賞花秘境！這次內湖秘境花海以2萬5,000多盆石竹、海棠、孔雀草、金魚草、鼠尾草，在綠油油草坡點綴鮮豔的黃、橙、紅、紫、白色，從上方平台廣場向下望，完美襯托兩隻魚的樣貌輪廓、水波與泡泡等圖樣，多種色彩繽紛花朵讓人拍不停！即日起至農曆春節期間為花海最佳觀賞期。另外，由於大溝溪生態治水園區生態環境豐富，周邊景點如以落羽松聞名的大湖公園、串聯五指山系登山步道可通往圓覺禪寺、碧山巖、白石湖及鯉魚山等，推薦大家到大溝溪生態治水園區賞花時可順道安排周邊景點一日遊，會是兼具療癒及健身效果的慢活愜意小旅行。

大構溪花海以「魚」為樣態作展現

大構溪花海正盛開

六、臺北玫瑰園──

新生公園的臺北玫瑰園，擁有四季輪開的古典茶玫瑰，並依照季節栽植色彩繽紛的草花，盛開的花況加上無間斷的花期，讓新生公園成為全年無休的賞花景點。清晨擁有無人空景外，即使在蔓玫拱門也能輕易「獨佔」，澆灌後的玫瑰花瓣，沾有晶瑩剔透的水珠，有機會拍到有如鑲滿鑽石的玫瑰花；白天的玫瑰甦醒，生氣蓬勃，紛紛展現花枝招展的姿態，近拍可以細膩區分出不同玫瑰的特色，遠拍可以拍到數大便是美的場景。夜間燈光秀作伴，伴隨著陣陣玫瑰飄香，展現獨特的氛圍如夢似幻，隨時都能展現玫瑰園不同的特色。

噴灌後，彷彿讓玫瑰釀鑽了(Daidai Chang攝影)

蔓玫拱門難得無人空景

夜間燈光秀作伴，伴隨著陣陣玫瑰飄香，展現獨特的氛圍如夢似幻(攝影：洪書瑱)

七、陽明山公園──

陽明山一直以來都是台北市的後花園，民眾上陽明山走走逛逛之餘，也可以感受溫泉溫暖的擁抱，由於今年氣候異常，民眾春節到山上，幸福的話有機會看到梅花盛開的狀況。另外，在第二停車場旁邊的杜鵑茶花園，也有茶花可欣賞。

八、花卉試驗中心──

雖然茶花展已過，但今(2023)年春節之際，正是茶花盛開之際，園區的品種區及茶花隧道都有茶花可欣賞，除此之外，花卉中心大門旁，還有一大片的鬱金香花海，春節之際，也剛好花開正好！

茶花

茶花隧道

另外，建國花市是北部採買花卉重要的場域，雖然不是春節走春的景點，但卻是提供春節前購買花卉的重「點」之一，尤其2023年台北市建國假日花市（春節花市）營業時間於1月14日起，連續展售8天至21日止，活動期間展售到晚上8點，1月21日除夕當天，展售到下午5點。

其中一年一度的「日本牡丹花展」，於1/14至1/18於建國假日花市第6區展出；花市第3區台北市農會農業櫥窗，並有年節花藝作品展，展出年節常用之花禮、居家用花，蘭花盆栽、鮮花盆花、綠色盆栽、花束等。另外，14、15日下午1點～4點，於花市第3區台北市農會農業櫥窗有現場揮毫送春聯活動，將限量送春節；14～20日農業櫥窗另有年節花禮手作DIY體驗活動，現場隨到隨做，含花器、花材，每份費用800元。提醒，1月28、29日當周花市是停止營業，大家不要白跑一趟！