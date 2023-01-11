蔡培慧在不分區立委立委羅美玲等黨內同志陪同下，於南投縣選委會登記參選投2選區立委補選。（楊靜茹攝）

行政院中辦前執行長蔡培慧登記參選南投縣第2選區立委席次補選。（楊靜茹攝）

行政院中辦前執行長蔡培慧競選南投縣長失利，在支持者及副總統賴清德鼓勵下，她接受民進黨徵召，盼支持者再給她一次機會，11日上午9時，她在不分區立委立委羅美玲、民進黨南投黨部主委蔡銘軒、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立及黨籍南投縣議員陪同下登記參選南投縣第2選區立委席次補選。

蔡培慧表示，她一步一腳印走遍每個村里，接收到民眾企盼南投要改變、南投要更好的期待，希望大家跟她一起攜手努力讓南投更好，她若當立委一定成立青年專戶，優先照顧基層及艱苦人。

蔡培慧說，青年專戶將協助青年踏出第一步創業，協助中小企業延長貸款，促進地方經濟的發展，她不只邀請中興大學到中興新村創立南投校區，也會續推動旅科技，讓南投縣有一席專業、認真的立委，能夠整合中央和地方資源的立委，為南投縣好好打拚。

反批林明溱在南投縣只做了什麼建設？大家都很清楚，林明溱要守住這一席，要為南投？為家族？大家也心知肚明，建議前縣長林明溱應該退休，住在文化路豪宅，好好享受天倫之樂，這個立委重擔，就交給蔡培慧好好打拚。