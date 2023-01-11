「2023桃園燈會」將於2月1日在楊梅富岡登場，活動至2月12日止，今年燈會以遊樂園概念打造，展區將於富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區佈展，由主燈、傳統燈、藝術燈及融入客家、鐵道、茶葉等在地意象燈組佈置而成，將點亮富岡小鎮！

2023桃園燈會主燈為「FUTU未來兔」，其造型正式亮相，此次大玩酷炫科技，讓觀眾在寫實與虛幻之間進入奇幻世界！由知名國際光影藝術家「劉治良」擔任主燈設計師及策展人，打造全台第一巨型機器人藝術裝置，燈組高達14公尺、重達30噸，機翼及手臂都為動態結構可隨音樂擺動，眼部則採用LED顯示螢幕，隨著燈光秀的展演，產生豐富的表情變化；另邀請金曲音樂大師「林強」創作主題音樂，曲風融合了台灣戰鼓、客家山歌及現代電子合成音樂。主燈秀集結聲光藝術與機械動態控制，完美勾勒出引人入勝的情境，帶給觀眾不同於以往的感知體驗！

圖片：桃園觀旅局提供

「FUTU未來兔」主燈秀將有三個不同主題，包括：「優兔神鼓慶新春」、「富兔臨門齊豐收」及「桃園美好心境界」，燈會期間每30分鐘展演一次「300秒動態點燈秀」，呈現出令人嘆為觀止的視覺體驗，感受「FUTU未來兔」絢爛的魅力！

小提燈

圖片：桃園觀旅局提供

圖片：桃園觀旅局提供

另外，大小朋友最喜歡的小提燈，2023桃園兔年創意小提燈為「幸福兔」，融入了桃園在地色彩與文化元素，是由紙雕小提燈原創人「洪新富老師」及桃園在地藝術家「蕭民遠」共同為桃園燈會量身打造。「幸福兔」身體由8個圓形組合片互扣而成，寓意「圓融、圓滿」，身上的圖案則為復興櫻花、客家桐花、石門槭樹、繽紛花彩節等，展現桃園四季花卉意象；小提燈提把則為紅蘿蔔形狀，代表手握好彩頭；提繩上4個配件組成了「幸/福/桃/園」(愛心、蝴蝶、桃子、圓形)。此外，提繩不僅可變成幸福手環，還可化身套圈圈套住兔子耳朵，特別採用雙面設計，一面粉色、一面嫩黃色，能組合出獨一無二的燈節小提燈。

桃園燈會的「幸福兔小提燈」將限量發放，於2月1日、4日、5日、11日及12日下午5點在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放，每日數量有限發完為止，民眾在遊逛桃園燈會後，可以尋找尋富岡白鷺鷥、探訪富岡老街、品嚐富岡在地客家美食。而且搭火車賞燈還有小確幸，可以抽黃金墜飾。

為了活動順行，中國科技大學新竹校區設有免費停車場，民眾可轉乘免費接駁車到達會場，沿途還可欣賞富岡小鎮的懷舊歷史！

相關活動資訊可至桃園燈會官網)或桃園觀光導覽網查詢。