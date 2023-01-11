具食力的臺北市，不僅獲國際美食評鑑「米其林指南」或「必比登」的青睞，穿街走巷也總能嘗到令人感動的好味道。民眾面對五花八門的小吃攤，深怕一不小心踩雷，臺北市政府觀光傳播局近日發行《台北食樂趣》手冊，精選熱門商圈必訪潮流餐廳、米其林夜市小吃、時髦蔬食料理等共82間店家，供民眾參考或按圖索驥，尋著「藏飽圖」，在台北也能快樂呷誘誘！

精選82間老饕激推店家，《台北食樂趣》手冊帶你呷透透。精選82間老饕激推店家，《台北食樂趣》手冊帶你呷透透。

食海茫茫，到底哪些是2023年老饕激推必吃美食？觀傳局表示，《台北食樂趣》手冊深入臺北市美食戰區，無論是與網紅同框的東區、信義商圈新寵料理、大稻埕百年老宅的好滋味、公館百吃不膩的銅板小吃、老饕喜愛的永康街名店，或是歷久不衰的西門町老味道，或是夜市美食，鹹甜苦辣「各路好食」，都蒐羅在手冊中。

圖片：臺北市政府觀光傳播局提供

其中臺北市夜市小吃聲名遠播、飄香國際，前往華西街、寧夏、饒河街、臨江街及士林夜市等觀光夜市，都能品嚐米其林必比登推薦美食，如：滷肉飯、藥燉排骨、牛肉麵、滷味及傳統甜食等街頭小吃。而且臺北蔬食餐廳密度高，不論是時尚空間、創新食材或烹調方式，都能顛覆國內外饕客對傳統素食的想像。另外，《台北食樂趣》手冊也提供臺北特色伴手禮指南！

在大稻埕百年老宅享用美食，別有一番風味。（圖為同安樂）

即日起民眾可至全臺旅遊服務中心免費索取《台北食樂趣》手冊，另外，也可以下載手冊電子版，存在手機，供出遊或規劃台北旅遊時參考。《台北食樂趣》手冊電子版