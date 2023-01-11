大洋郵輪（Oceania Cruises）素以滋味餐饗和獨特航線譽滿全球，宣佈推出全新「Founder's Cruise」航程，旗下新船「Vista」將提早亮相，並於5/13由羅馬出發前往威尼斯。「Vista」原定於5/20正式登場，但有見市場對其首航季的需求空前強勁，大洋郵輪遂決定將日子提前1週。

Aquamar水療中心及活力中心和Aquamar Spa水療露台。 圖：大洋郵輪／提供

首航季所有航程均已售罄 創辦人 Frank J. Del Rio 親自主持

大洋郵輪總裁兼行政總裁 Howard Sherman 表示，自公佈「Vista」首航行程以來，獲得非常熱烈的反應。由於其首航季所有航程均已售罄或剩餘候補名額，我們遂決定推出額外航程來滿足這超乎預期的需求。全新「Founder's Cruise」航程將由大洋郵輪的創辦人 Frank J. Del Rio 親自主持，以慶祝新船誕生並紀念品牌成立20週年。

屆時「Vista」將由羅馬啟航，帶領賓客在義大利、希臘和克羅埃西亞最迷人的目的地，展開引人入勝的探索之旅，期間亦會舉行尊貴獨特的慶祝活動、首航雞尾酒會及其他特別活動。參加這趟首航之旅的賓客，將可率先體驗「Vista」及其精美絕倫的室內裝潢、別致和諧的公共空間、創新的餐飲和酒吧概念，以及住宅式奢華享受的嶄新標準，包括海上最寬敞的標準客艙。

海上最寬敞的標準客艙，面積超過290平方英呎。 圖：大洋郵輪／提供

每天皆會到訪一個新目的地 走訪東地中海迷人國度

航程每天皆會到訪一個新目的地，在獨一無二的行程中帶領賓客探索著名地標港口以及隱世目的地。登上這艘2023年最引人注目的全新郵輪後，賓客可享受到令人垂涎的餐飲體驗、優美醉人的風景、與當地人深入交流的機會以及精彩難忘的船上體驗，度過值得回味的海上假期。

Vista規劃8間酒吧、酒廊和多個娛樂場所。此為地平線酒吧（Horizons Lounge）。 圖：大洋郵輪／提供

「Vista」10大重點特色

1. 共設12個用餐場地，當中4個屬全新推出。

2. 可載客1,200人，由800名船員提供服務，員工乘客比例為2：3。

3. 海上最寬敞的標準客艙，面積超過290平方英呎。

4. 所有頂層套房及客艙均設有配備特大雨林式花灑的寬敞浴室。

5. 所有主人套房、Vista 套房和大洋套房均設有豪華浴缸。

6. 氣派華麗的主人套房以及位於高層的圖書館全面配置Ralph Lauren Home系列的高級家居產品。

7. 為單人賓客新設禮賓級陽台客艙（Concierge Level Solo Veranda Staterooms）。

8. 8間酒吧、酒廊和多個娛樂場所。

9. Aquamar水療中心及活力中心和Aquamar Spa水療露台。

10. 設有禮賓酒廊及行政酒廊，分別為入住禮賓級客房（Concierge Level Veranda Staterooms）和套房（Suites）的賓客提供服務。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）