下周六就是農曆除夕，中斷3年的「小三通」客運已在1月7、8日部分復航，為協助台胞順利返鄉過年，大陸國台辦發言人馬曉光今天（11日）在例行記者會上表示，大陸有關方面積極支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，最近上海浦東至台灣雙向載客航班將達日均8班，同時希望民進黨當局撤除不合理障礙，儘快恢復兩岸原有客運航點。

馬曉光表示，1月7日，暫停了近3年的兩岸「小三通」海上客運航線部分復航。但與廣大台胞期盼還有很大差距。不僅廣大台商、台生、台幹被排除在外，大陸民眾也由於民進黨當局限制，無法循此管道赴台。遠遠不能滿足兩岸同胞的期待。

1月8日起，大陸對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」。馬曉光表示，時值春節臨近，為便利台灣同胞返鄉過年，大陸有關方面積極支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班。相關航空公司會陸續增加運力，調整兩岸運輸安排，兩岸航班會明顯增加。

馬曉光舉例，以大家關注的上海浦東機場為例，預計1月8日至31日期間，往返台灣地區的雙向載客航班將達日均8班。除增加航班外，擴大航點也是為台灣同胞返鄉過年提供便利和保障的必要之舉。

馬曉光表示，大陸原有61個兩岸空中客運航點，疫情以來，民進黨當局單方面關閉了大多數，目前僅有4個大陸航點。陸方期盼通過擴大航點增加運力，為台灣同胞返鄉過年提供保障。

馬曉光表示，陸方敦促民進黨當局順應民意，撤除3年來設置的種種不合理障礙，推動「小三通」全面復航早日實現，儘快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。

此外，本報記者提問，「航空公司要開通航線，必須要有足夠的客源，剛才發言人說新的一年大陸支持推動兩岸人民往來，希望能夠早日恢復正常，大陸何時會開放陸客赴台旅遊？」

馬曉光表示，航空運力和客源之間，彼此是互為因果的關係。因為過去旅客量已經這麼多，之後因為不能正常往來，客流量肯定下降，航空公司從各種角度出發，肯定航班也就是減少了。

馬曉光編表示，陸方希望它能變成良性循環，所以增加航班是一方面，盡快開放兩岸人員正常的交流往來是更重要關鍵。