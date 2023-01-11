女星小甜甜近來爆出家暴風波，在網路上掀起諸多爭議，更但她未因此受到影響，仍積極投身於工作上。昨(10)日她的近況照被搭檔男星馬國畢曝光，更驚喜同框魔獸霍華德（Dwight Howard）。

小甜甜與馬國畢在本土劇中飾演一對夫妻，昨日趁拍戲空檔到林口體育中心打羽球，一行人巧遇正在訓練的桃園雲豹洋將魔獸，而馬國畢更趁機拍下小甜甜與魔獸的同框照，寫下：「一對一鬥牛～！！」

此外，小甜甜也在IG興奮發文指出：「魔獸很主動開心和我哈囉想跟我互動！」更讚魔獸：「眼光果然很colorful。」但稱自己一直被某人阻擾，於文中直言：「奇怪餒！」豈料，貼文PO出後除了有網友按讚分享外，也不斷湧入酸民留言，更甚之攻擊小甜甜的外表，而該篇貼文現已遭刪除。

事實上，此前小甜甜爆出家暴風波後，有不少星友擔憂她會因此慘遭封殺，讓諸如寇乃馨、阿Ben夫婦等星友都在臉書上發文呼籲各界多多關心小甜甜的事業問題。對此，鳳凰藝能總經理趙善意表示不會將小甜甜從本土劇《市井豪門》中換角，更指公司不會讓私事影響工作。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。