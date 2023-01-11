熱火已經擺脫開季的低潮，正努力朝著東區前6來邁進，以確保季後賽席次，不過他們最近得好好整肅休息室內的氣氛，11日主場面對雷霆的比賽，熱火老將中鋒戴德曼（Dewayne Dedmon）疑似因與總教練史波斯查（Erik Spoelstra）發生爭吵，一氣之下竟將場邊的按摩槍往場內一丟，遭到裁判驅逐出場。

戴德曼在2013年選秀會當中落選，卻在NBA打滾了好幾個賽季，戴德曼儘管並非先發級別的球員，仍是一個稱職的替補悍將，生涯場均出賽17.4分鐘，能貢獻6.4分、5.8籃板，可看出戴德曼並非攻擊型球員，而是一個可靠的防守專家，加入以鐵血防守著稱的熱火，對戴德曼來說是再適合不過的選擇。

Dedmon threw a massage gun on the court after some heated words with Spo 😳 pic.twitter.com/yjJYB599HY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2023

此戰面對雷霆，戴德曼只上場4分57秒，留下2分、3籃板的數據，因為他在走回板凳區的路上，把一台按摩槍直接丟到場上，中斷了當時熱火的進攻，場上每位球員也都望向熱火板凳區，搞不清楚到底發生了什麼事，不過鏡頭隨後帶到戴德曼與史波斯查爭執的畫面，或許是戴德曼暴怒的導火線。

Dewayne Dedmon was ejected for throwing a massage gun onto the court after getting into it with Erik Spoelstra pic.twitter.com/TuFKMVz9iE — hoops bot (@hoops_bot) January 11, 2023

按摩槍的重量並不算輕，戴德曼與場上球員很幸運，按摩槍並沒有擊中某個人的頭部，否則後果不堪設想，但無論怎麼說，聯盟將會對戴德曼的行為深入追查，懲罰可不是只有驅逐出場這麼簡單。