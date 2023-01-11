「黃金鴨香寶」以應景的撲克牌花色造型問世，好吃又好玩。（繼光香香雞提供）

繼光香香雞推出雙重新春好運活動，其中加入會員則可於春節期間天天抽百份香香炸雞。（繼光香香雞提供）

新年到來，繼光香香雞為歡度50周年慶，自12日起首創好吃又好玩的撲克牌花色造型雞鴨塊－「黃金鴨香寶」，並推出由香香炸金雞（香香炸雞）、年年魷魚（阿根廷魷魚）、招財鴨香寶（黃金鴨香寶）、甜心大吉（甜心地瓜球）多樣人氣炸物組合成的「開運聚財組」分享餐，適合多人大快朵頤。套餐於12日至2月28日上市，原價430元，新年優惠價只要388元。

繼光香香雞，全球門市達近400間，今年來到50周年里程碑，在新年度以「WOW50」概念貫串整年度主題，新年首月便推出「黃金鴨香寶」搶占麥克雞塊市場。繼光香香雞「黃金鴨香寶」標榜完全無骨，同時擁有雞肉的鮮嫩以及鴨肉甘甜濃郁，更做成超應景的撲克牌花色造型，單點新品價80元（內含5塊鴨香寶）。獨享不夠也可選擇適合多人的套餐-「開運聚財組」。可以一次獲得香香炸金雞（香香炸雞）、年年魷魚（阿根廷魷魚）、招財鴨香寶（黃金鴨香寶）、甜心大吉（甜心地瓜球）多樣人氣炸物。

繼光香香雞也推雙重新春好運活動，第一波「新春好運籤」於12日至2月28日期間購買「開運聚財組」即可獲得趣味十足的新春好運籤，限量6000組；第二重「會員好運天天抽」，除夕至初五（21日至26日)會員每日透過會員系統送抽獎紅包，都可有機會一次抽中100份香香炸雞(中)(每天1名共將抽出6名)等，總獎項價值達870萬。