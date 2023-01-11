彰化縣政府首次推動「數位化幸福餐券」，學童只要持彰化縣數位學生證至便利商店或超市就可以領取餐點。（吳敏菁攝）

彰化縣政府首次推動「數位化幸福餐券」，學童只要持彰化縣數位學生證至便利商店或超市就可以領取餐點。（吳敏菁攝）

彰化縣政府首次推動「數位化幸福餐券」，學童只要持彰化縣數位學生證至便利商店或超市就可以領取餐點。（吳敏菁攝）

寒假即將來臨，彰化縣政府，持續辦理「幸福餐券」政策，為了讓學童能更方便使用，縣府與一卡通電子票證股份有限公司合作，首次推動「數位化幸福餐券」，學童只要持彰化縣數位學生證至便利商店或超市就可以領取餐點，透過數位化紀錄，更能知道孩子用餐的情形。

彰化縣長王惠美表示，縣府為照顧弱勢，挹注1572萬元辦理幸福餐券政策，預計有1萬832位學生受惠，過去採用紙本餐券兌換餐點，現在推動「數位化幸福餐券」，只要拿著數位學生證，就能到五家超商，包括統一超商、OKmart超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及台灣楓康超市來領取餐點。

縣府現在更加碼提供國小學童每人每餐55元，國中每人每餐60元的免費午餐。也感謝五大超商為了讓孩子們吃得更好，讓學童持面額55至60元的餐券，可兌換到62至72元的優惠套餐或便當。

王惠美指出，採數位化，除了提高學童換餐便利性，還可以節省紙張及印製費用，減輕學校端人力核對、發放等行政流程，簡化商店端後台紙本憑單整理，核銷請款等行政程序與時間成本，更重要的是可以利用大數據的分析，強化了解學童使用幸福餐券的情形，知道是用餐時間是否正常，作為照顧政策重要參考依據。

教育處表示，舉凡低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取「幸福餐券」，考量部分地區因周邊三公里內無超商，比較偏鄉的地方，則由學校與鄰近合格商家或便當店簽約，方便學童就近取餐，希望能妥善照顧學童飲食，更積極整合各局處資源，讓「社會關懷不漏接」，期許每位學子都能擁有一個健康、安全又有意義的寒假。