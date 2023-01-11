花蓮門諾醫院邀請在地咖啡達人在安寧病房交誼廳，手沖一杯熱呼呼的咖啡，溫暖患者、家屬與醫護的心，讓病患直呼太幸福了！（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院邀請在地咖啡達人在安寧病房交誼廳，手沖一杯熱呼呼的咖啡，溫暖患者、家屬與醫護的心，讓病患直呼太幸福了！（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院過去都會邀請在地咖啡達人在安寧病房交誼廳，手沖一杯熱呼呼的咖啡，溫暖患者、家屬與醫護的心，前兩年新冠疫情影響只能暫停，所幸近日疫情趨緩，院方再度重啟病房咖啡時光，讓病患直呼太幸福了！

「罹癌可以喝咖啡嗎？」這不僅是家屬的擔憂，也是許多患者的疑問。門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真說，除特殊病症，咖啡本身的成分對癌症患者並無特別禁忌，只要不過量，並錯開用藥時間，還是可以喝咖啡。

陳翌真坦言，許多患者因治療顯得虛弱無力、甚至吃不下食物，此舉若能讓病患保持生活中的樂趣，回歸正常生活的享受，不僅能有效協助患者紓解焦慮、疼痛，亦能提升其生活品質。

門諾醫院配合中央放寬探病規定及大門進出管制，睽違2年再度邀請3名在地咖啡師，至院內安寧病房迦南病房交誼廳，替患者、家屬及醫護們手沖一杯暖呼呼的咖啡，而濃濃咖啡香氣，在濕冷的天氣中，顯得格外的溫暖。

罹患胃癌且正接受治療的林小姐因身上打著點滴，不方便走到交誼廳，但喜愛咖啡的她，早被濃濃的咖啡香氣吸引，便請先生將咖啡拿到病房中，當她喝下咖啡的瞬間，病房彷彿成為她專屬的咖啡館，空氣中瀰漫著咖啡香，讓她直呼「真的太幸福了！」

柴燒咖啡師財哥說，平常都是在咖啡廳裡沖咖啡，這是他首次走進醫院替患者沖咖啡，希望能將咖啡廳的氛圍帶進醫院，讓患者、家屬與醫護都能感受咖啡的美好，同時也讓緊繃的情緒能適時放鬆。

「看到患者與家屬露出淺淺的微笑與滿足，這個回饋就是此行最大的收穫了！」咖啡師Casey說，曾經歷家人生病住院，所以感同身受，當她得知醫院要重啟咖啡時光的消息，義不容辭馬上加入，期盼能將手沖咖啡的溫暖，傳遞給正在努力對抗病魔的每位患者。

門諾醫院感謝在地咖啡業者的支持與響應，期盼咖啡時光能讓患者與家屬品嚐好咖啡，也能成為病房裡的「療癒時光」。