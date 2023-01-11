穩懋(3105)近期獲外資及投信力挺，股價連番大漲，今天盤中股價持續逆勢走高，創下2022年8月16日以來新高，不過美系外資考量短期外在因素，調降穩懋2022年到2024年獲利預估2%到25%。

由於第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假工作天數較少，穩懋第1季營運預期仍處於谷底，但市場預期，穩懋營運在第1季觸底後，第2季可望回穩，近期穩懋獲得外資及投信大買，推升股價連番大漲，創下近5個月來新高。

不過，雖然穩懋營運可望在第1季觸底，部分法人對穩懋今年的獲利仍是謹慎看待，去年第3季穩懋本業轉盈為虧，單季營業淨損約2億元，以公司去年第4季財測及新台幣兌美元急升來看，去年第4季獲利恐難有好的表現，而今年第1季工作天數又少，營運也不樂觀，法人認為，穩懋2023年獲利表現仍待觀察。

美系外資最新報告指出，考量2022年第4季不太有利的匯率等因素，將穩懋2022年獲利預測下調2%，並下調穩懋2023年/2024年營收、GM/OPM與獲利預估，其中2023年/2024年營收預估分別下調10%/8%，2023年GM/OPM下調約1.6個百分點/3.4個百分點，2024年GM/OPM下調約1.6個百分點及3.2個百分點，2023年/2024年獲利預估則分別下調25%及20%。

儘管下調穩懋2023年及2024年營運預估，美系外資認為穩懋長期營運可望受惠於AR&VR VCSEL/Auto LiDAR(汽車LiDAR)/satellite communication(低軌道衛星)等，對穩懋長期業務前景保持樂觀。