半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)2022年12月自結合併營收1.66億元，月減17.72％、年減6.12％，為近8月低點，仍創同期次高。第四季合併營收5.87億元，季減22.39％、年增15.04％，創同期新高、歷史第三高。全年合併營收24.67億元、年增達40.09％，連4年創高。

信紘科因設備產業隨主要客戶擴廠增產速度，單月出貨入帳金額有所波動，但目前在手訂單能維持高水位，且施作工程進度維持穩定良好狀況，預期在訂單逐步認列下，營運可望維持良好表現，去年第四季營收表現仍維持高檔水準。

信紘科表示，受惠高科技產業廠務供應系統整合業務動能強勁，帶動整體營收維持良好成長動能。近年半導體產業大舉推動新廠擴建潮，帶動旗下系統整合及拆移機服務訂單需求高漲，推升去年合併營收再創新高。

同時，信紘科近年積極強化旗下綠色製程解決方案業務動能，位於竹南的製程特殊廢液回收處理實驗廠區，去年底取得科學園區管理局「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可，將打造廢液回收、處理並創造廢液再生價值的一條龍服務，有助創造公司營運新動能。

展望2023年首季，信紘科維持審慎樂觀看法，將戮力擴大高科技產業廠務供應系統整合、綠色製程解決方案等兩大業務營運動能，目前整體在手訂單仍維持歷史新高水位，並透過優化銷售組合及精進生產管理效益，助力未來營運良好成長態勢。

此外，綠色製程解決方案業務方面，信紘科預期隨著重要策略布局推進，並積極開拓半導體產業相關新客戶、以及進行產品認證送樣等帶動下，將增添未來營運良好表現。