德國外交部長貝爾伯克今天突然造訪烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv），承諾提供更多武器給烏國，並給予「更多具體協助」，幫烏克蘭加入歐盟。

路透社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）在與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤前，曾發出一份聲明，針對要面對俄羅斯侵略，及在嚴冬環境下生活的烏克蘭人，表達德國對他們的支持。

她說：「這座城市就是個例子，讓人可以看出俄羅斯發動戰爭侵略烏克蘭的荒唐行徑，烏國的人民，尤其是在烏東這邊的民眾，每天都要受這些磨難所苦。」

作為增加軍事支援的一環，繼德國上週承諾要提供烏克蘭「貂鼠式」（Marder）戰車後，貝爾伯克承諾再給烏國更多武器，只不過沒有具體說明是哪些武器。

貝爾伯克在抵達後的記者會上說：「在哈爾科夫，我們看到了勇氣、韌性，及因此產生的那些對和平生活的渴望。」

庫列巴重申烏克蘭長期以來稱盼獲得戰車的呼籲，並稱他對德國終究會給烏國夢寐以求的「豹2型」（Leopard 2）戰車一事有信心。

他說：「我認為德國政府內心深處也清楚，把戰車給烏克蘭這樣的決定終將獲准。」

庫列巴補充道，這件事情一旦拖延，會有人因此喪命，但他仍感謝德國至今所提供的援助。

貝爾伯克還表示，重要的是不要忽視烏克蘭在歐洲的地位，及烏國想加入歐洲聯盟（EU）的渴望。

她表示，德國政府將提供2000萬歐元（約新台幣6.64億元）用在排雷工作，另提供2000萬歐元讓烏國使用星鏈（Starlink）網路終端機。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120111