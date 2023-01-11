早先陷入互聯網監管風波的阿里巴巴與官方關係近期以來現轉機，阿里與杭州市政府10日舉行全面深化戰略合作協議簽約活動，杭州市委書記劉捷並到訪螞蟻集團。此前市場認為，螞蟻於2020年上市失敗後，有望於2023年下半年重啟上市。

受消息提振，港股阿里巴巴11日上午一度上漲5％，最高至115港幣，創半年高位。

浙江新聞報導，杭州市與阿里巴巴集團簽訂戰略合作協議，省委常委、市委書記劉捷表示，對於阿里巴巴集團長期以來紮根杭州、奉獻杭州表示感謝，過去政企戰略合作碩果累累。

杭州市委於去年末召開的十三屆三次全體（擴大）會議暨市委經濟工作會議提出，全力打好經濟翻身仗，杭州將精準高效實施「2+X」集成政策，X中就包括平台經濟專項政策包。陸媒報導，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制訂中。

杭州日報報導，劉捷已赴有關企業展開「大走訪大調研大服務大解題」活動，參訪企業包括螞蟻集團，劉捷詳細瞭解企業技術研發、業務布局情況，並仔細詢問發展面臨瓶頸。