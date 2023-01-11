中共解放軍東部戰區發佈戰訓MV《我的戰鷹繞著寶島飛》。（圖／中共解放軍東部戰區）

中共解放軍東部戰區1月9日發佈戰訓MV《我的戰鷹繞著寶島飛》，歌詞寫道：「我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味。」但是MV中充斥著各種軍武的畫面，讓台灣民眾擔心，阿里山姑娘會不會遇到了恐怖情人？大陸國台辦發言人馬曉光今天（11日）在例行記者會上重申，兩岸要和平、要發展，「在這裡，我轉告阿里山的姑娘，台獨分裂勢力才是他們要擔心的恐怖情人。」

在解放軍東部戰區的這支MV裡，旋律和歌詞很溫情，但是搭配戰機、船艦、軍隊、導彈的畫面，許多台灣民眾看了之後認為，如果不打開聲音，會誤以為大陸要開戰了，擔心阿里山姑娘會不會遇到了恐怖情人？

馬曉光首先再次重申，「要和平、要發展、要交流、要合作，要過好日子，是兩岸同胞的共同心聲，也符合兩岸同胞的共同利益。」

接著話鋒一轉，馬曉光說，「台獨分裂勢力和外部干涉勢力不這麼想，中國人民解放軍開展對台軍事演訓，是針對台獨分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞，目的是維護國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益。」

馬曉光強調，「只要不搞台獨，不支持台獨，沒有什麼可擔心，也不要疑慮。在這裡，我轉告阿里山的姑娘，台獨分裂勢力才是他們要擔心的恐怖情人。」