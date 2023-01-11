財政部昨日公布總稅收，超出預算數部分為4950億元，比原先預期多450 億元，財政委員會召委鍾佳濱與民進黨立委郭國文、吳琪銘、江永昌、賴惠員、湯蕙禎等立法委員共同呼籲行政院，除普發6000元現金外，對前年符合紓困資格的44萬戶小店家，應由經濟部直接代繳其今年度的應繳稅金，家家都有、無需申請、手續簡便，讓小店家未來一年較好過。

鍾佳濱指出，俗稱「小店家」的小規模營業人約52萬家，符合前年經濟部「商業服務業營業衝擊補貼」紓困資格的約有 44 萬家，當年卻僅有4分之1 申請到補助，只用到360億預算當中的48億；再者，這一年來受到輸入性通膨影響，開店所需物料成本持續上漲，社區型「厝邊店家」過得很辛苦。

鍾佳濱建議，行政院擬定特別條例時也應考量小店家這兩年的情況，以2021 年為例，小規模營業人約僅繳納28.5億稅款；因此，對符合當年紓困資格的44萬戶小店家，直接由經濟部自1800億中勻支約30億元，代繳其今年度的應繳稅金，不僅所需經費不多，而且簡政便民、民眾立刻有感。

郭國文表示，2021年讓小店家免稅的預算僅28億，按照去年稅收的成果，政府絕對承擔得起提供小店家免除營業稅，如此一來不只符合政府「錢花在刀口上」的目標，更是讓受高通膨影響小店家減輕不少壓力，既符合財政紀律又體恤基層。

吳琪銘說，走訪轄區的三峽老街小店，許多店家紛紛反映受疫情衝擊影響，造成物價上漲成本增加，使當時景氣低迷。現在疫情較趨緩，春節過後也將全民普發6000元現金，觀光即將再現復甦，可望再帶動一波買氣，希能緩和之前外在環境對小店營運造成的影響。

吳琪銘呼籲，行政院針對符合經濟部「商業服務業營業衝擊補貼」紓困資格約 44 萬家的小店，直接代繳今年度應繳稅金，讓他們能減低負擔，盡快恢復生機。

江永昌表示，小商家受到疫情衝擊最大，三級警戒期間生意慘淡，小英總統上任以來，每年的總體營業稅實徵數都成長，從105年的3783億到110年的4993億，而去年已經篤定超越5300億，經濟規模持續成長。

江永昌說，但小規模營業人的營業稅開徵稅額，這7年來不只成長幅度低，又因疫情受到劇烈影響，例如，2021年的第1、2季，疫情三級警戒，開徵稅額只有同年第1季與第4季的7成而已，這些小商家都苦苦支撐，現在正要開始賺錢，正可以免除部分營業稅一年，表達補償之意。

賴惠員說，雖然台灣經濟是全世界優等生，但對一般民眾或小店家過去兩年是呈現苦撐的狀況，陸續許多店家等不及經濟再起；湯蕙禎表示，行政院拍板普發現金有通盤考量到社會許多弱勢族群，但有許多小店家在過去疫情中配合國家防疫政策不開放內用，對店家的生意多少有影響。