根據《北京青年報》報導，在10日舉辦的2023微信公開課PRO上，微信視頻號直播團隊表示，2022年視頻號看播規模增長300％、時長成長156％；優質開播增長614％，開播時長增加83％。而隨著視頻號生態不斷完善，直播商業潛力釋放，去年透過視頻號直播帶貨規模高速成長，銷售額年增率逾8倍，平台公域購買轉化率提升超過100％，客單價也超過200元人民幣。

回顧過去一年，視頻號使用者消費時長正在逐漸接近微信朋友圈，日活躍創作者數和日均視頻上傳視頻量較上年同期漲幅均超過100％，萬粉及以上的創作者數量增長308％，點贊10萬以上的爆款內容增長186％。

而在微信視頻號營運之下，2022年有收入主播規模增長101％，主播總收入增長447％。號團隊介紹，未來直播也將投入50億流量和更為豐富完善的變現工具和激勵政策，幫助認真開播的個體有成長、有收入。

在直播帶貨領域，微信視頻號團隊也持續打通商家及供應鏈。據悉，一二三線城市的消費用戶占比超過60％，服飾、影音和美妝成為最受歡迎的消費品類。