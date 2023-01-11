大陸富商汪小菲在2021年與女星徐熙媛（大S）宣布結束10年婚姻後，原本各自祝福相安無事，沒想到上月卻因為500萬生活費隔空開戰，意外衍生了床墊、電費、豪宅購買人之爭。日前又收到大S律師寄的存證信函後，讓汪小菲再度爆炸，10日開直播時揚言會將在春節獨自來台，卻被網友們酸爆。

汪小菲本月10日再度與媽媽張蘭公司裡的3名員工聯合開直播，期間還向工作人員說道「那你們都跟我回台北吧」，對方則回應自己非常想去，但網友看到後忍不住猛酸汪小菲之前也說要去台北，結果根本沒做到。對此，汪小菲突然嚴肅表示「有人揚言回到台北要教訓我，所以之前才沒有來台灣」，至於那個人的真實身分則沒有透露，緊接著又表示「我準備一個人回去，因為台灣不給大陸開放簽證，我也沒有帶任何人回去，我等著你教訓我」。

不過，媽媽張蘭聽到汪小菲要回台北後，便開直播要要網友幫忙阻止兒子，因為她認為汪小菲來台灣會遭人設局陷害「上鉤就麻煩了，可能祖國都回不來了，那一家子可壞了，你們下次再看小菲直播，可得好好幫我勸一下他，讓他別衝動」。而網友對於他們母子之間的言論及汪小菲是否真的來台，都採半信半疑的態度。

而汪小菲日前在直播中也因為收到大S的律師回覆，表明大陸疫情嚴重無法讓孩子飛到北京，讓他忍不住狂嗆「真讓我覺得他X的噁心」、「給你們家留面子，留到頭了」，甚至猛爆大S早在2018年就預謀離婚、具俊曄犯罪等等，各種失控言論都讓網友看了直搖頭。