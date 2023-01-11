橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴，4280元。（PALLADIUM提供）

TOTEBAG NYL水桶包，1590元。（PALLADIUM提供）

全球疫情趨緩、國境開放，旅行再度成為人們生活常態的一部份，選擇一雙顏質與機能兼具的鞋款也成為旅行的必備元素。法國軍靴品牌PALLADIUM 2023年春夏以「GO OUT！城市出走！」精神，推出全新「橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴」與TOTEBAG NYL水桶包」，並邀請GEmma 吳映潔演繹。

穿上橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴的吳映潔，自己掌鏡化身PALLADIUM形象片導演，踏上充滿暖甜氣息的春日野遊拍攝旅行VLOG；此外，她也一連換上兩套風格穿搭，一套奶茶色OUTDOOR風 ： 以奶茶色長袖T恤與同色系工裝長褲混搭溫柔奶茶、海鹽焦糖巧克力兩色防水靴，暖甜奶茶、個性工裝一次展現；另一套則走酷潮甜美風格，以黑色滿版塗鴉針織毛衣搭配酷黑餅乾色巧克力靴，展現吳映潔態度，換穿可愛的櫻花粉紅色巧克力防水靴則一秒俏皮，同時搭配PALLADIUM 全新TOTEBAG NYL水桶包，輕鬆駕馭橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴的百搭風格。

全新橘標防水PALLASHOCK HI CUFF巧克力靴以LWG金級認證防水牛巴戈皮革包覆鞋面，並搭配WATERPROOF PLUS科技纖維防水鞋面與透氣防水薄膜及一秒穿脫的防水拉鍊設計讓城市出走一雙就夠，蜂巢式透氣抗菌彈力鞋墊與柔軟鞋領襯墊設計，讓行走時更加舒適；踩上雙倍厚度的巧克力大底，隱形微增高效果也更顯溫和甜美以及展現完美身形比例。該鞋以春日氣息與甜點色調為靈感推出四款暖甜色調，包括近來大勢的溫柔奶茶、鞋櫃中必備的酷黑餅乾、冬靴不能少的海鹽焦糖以及低彩度襯膚顯白的櫻花粉紅四色，充滿暖甜氣息的氛圍穿上腳。

而旅行不能或缺的就是一顆收納好揹的可愛小包，PALLADIUM推出全新TOTEBAG NYL水桶包，可愛好搭配的外型同時兼備13L的收納空間；尼龍材質輕盈防刮、不容易弄髒，外出時可手提也可雙肩背的兩種背帶設計，因應不同旅程隨意變換。迎接春節假期，PALLADIUM也推春節限定「PALLADIUM新春兔GETHER」活動，即日起至2月5日止，單筆消費含1件紅兔商品，即享整筆消費9折優惠、單筆消費含2件(含)以上紅兔商品，即享整筆消費9折再9折；更有限量新春拜年禮PALLADIUM兔兔紅包組來店消費即贈乙組，贈完為止。

另加碼發票滿額即贈的新春滿額禮，滿2000送PALLADIUM 3D潮流口罩乙個、滿4000送 PALLADIUM防水噴霧乙罐、滿6000送PALLADIUM多功能戰術背帶組乙個。