年關將近偽鈔流竄，雲林地檢署逮捕2名偽鈔集團成員聲押獲准。（虎尾警分局提供／張朝欣雲林傳真）

年關將近各縣市偽鈔流竄，雲林地檢署指揮專案小組前往雲林縣、屏東縣、高雄市執行拘提搜索，逮捕使用偽鈔的張男與其上游黃男，查扣千元偽鈔60張等證物，偵訊後依《刑法第196條第1項》行使偽造紙幣、交付偽造紙幣等罪嫌疑重大，2人均有羈押原因及必要，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮雲林縣警察局虎尾分局、調查局雲林縣調查站組成專案小組，本月7日至9日前往雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉，以及屏東縣、高雄市等處執行拘提、搜索，先拘提行使偽鈔的張男（76年次），並循線查得其上游黃男（80年次），共計扣得千元偽鈔60張及行動電話等證物。

檢察官訊問後認張男涉犯《刑法第196條第1項》之行使偽造紙幣、第339條第1項之詐欺取財等罪嫌疑重大；黃男涉犯《刑法第196條第1項》之收集、交付偽造紙幣，以及詐欺取財等罪嫌疑重大，2人均有羈押原因及必要，向法院聲請羈押獲准。

檢方表示，黃男除自行至便利商店等處使用千元偽鈔外，並2次提供大量偽鈔給予張男，張男再持千元偽鈔付款給不知情的foodpanda外送員、計程車司機等被害人，被害人收到偽鈔時，除被詐取餐點、飲料等財物，另因找零金錢而蒙受第2層損失。

雲林地檢署指出，偽鈔流通將導致經濟問題與貨幣信用受損，本署已成立專案小組持續追查偽鈔集團，嚴查厲辦。檢察長張春暉特別呼籲，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依《妨害國幣懲治條例》第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

另依《中華民國刑法》第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。