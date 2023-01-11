流水席新娘事件讓婚姻話題引發關注，一名女網友表示，和男友將在3月結婚，男方父母給他們一間翻新的公寓當新房，男友近日要求她去打掃，她以房子不是登記在男方父母名下、還未結婚不該被使喚為由拒絕，男友氣得好幾天都不聯絡，她將其PO上網問「是我的錯嗎？」網友傻眼說，「是和流水席公主結拜了嗎？」

原PO近日於《爆料公社》指出，和男友已訂婚，預計3月舉辦婚禮，男友父母給他們一間翻新的公寓當新房，男友某天早上打電話給她，說上班沒空，希望她能抽空去打掃，遭她立刻回絕。

原PO向男友表示，房子登記在男友父母名下，應該男方父母要去打掃，加上還沒結婚就被男友使喚，認為自己不被尊重，「為什麼我要去打掃？」男友聽完氣炸掛電話，好幾天傳訊息都已讀不回，讓她不知所措，「到底是他錯還是我錯？」

貼文上線，網友勸她別結婚了，「妳會不會跟流水席的是結拜的」、「依照妳這邏輯，房子是他爸媽的欸！妳還住嗎？」、「不想打掃，妳就花錢找人掃啊」、「公婆給妳房子要知足欸！不然妳自己買一間」、「好喔！妳以後住進去要記得付房租！」

但也有人認為打掃應該兩人一起，不能還沒結婚就單方面要女生打掃，「一起打掃啊！為什麼還沒結婚就開始使喚未婚妻了」、「說真的男友讓人感覺很差，要打掃就請假啊！是不是婚後都用上班理由叫妳掃？」