民進黨九合一敗選後，內閣改組呼聲不斷，傳出行政院長蘇貞昌將在11日與蔡英文總統的周三例會中請辭，並於本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，另閣揆人選鎖定前副總統陳建仁。曾多次要求蘇揆下台的台北市第3選區立委當選人王鴻薇今回應，有點小可惜無法質詢到蘇貞昌，但蘇貞昌確實應盡速辭職下台，而她先前提到要追查的事情也不會就此消失。

甫當選立委的王鴻薇今上午於北安路、崇實路口持續展開謝票行程，她受訪時大酸，看到報導指出蘇貞昌近期會辭職、內閣總辭，有點小可惜沒辦法質詢到蘇貞昌，但就像她昨天說的，欠債不能欠過年，按照蘇貞昌內閣所有措施，還有現在已經失民心的狀況，她個人認為蘇貞昌應該盡速辭職下台，所以蘇貞昌辭職下台，是應該的。

針對陳建仁可能是閣揆接班人一事，王鴻薇則說，行政院長任命權在蔡英文總統，也有看到媒體稱前桃園市長鄭文燦獲得徵詢，所以最後閣揆是誰還不確定，但不論是陳建仁或鄭文燦，她之前所提到的到立法院要追查的事情，這些事情也沒有因此消失，包含納稅人的錢如何運用，甚至疫情期間3＋11破口、擋疫苗護高端等，還是應該追查到底，並不應該隨著蘇貞昌下台，這些質疑就因此消失。