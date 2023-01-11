大陸國台辦主任宋濤在新年寄語中表示，「今年大陸將與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。要如何界定誰才是「有識之士」？大陸國台辦發言人馬曉光今天（11日）表示，誰認同「九二共識」就跟誰協商對話。

國台辦今天舉行例行記者會，本報記者提問，大陸計畫今年將與台灣各界有識之士開展廣泛深入協商，大陸要如何決定協商的人選，確定他們能夠真正代表台灣大多數民眾的心聲？

馬曉光表示，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針。無論推動兩岸關係和平發展，還是推進實現祖國和平統一進程，都離不開協商對話。

馬曉光表示，大陸的立場很清楚，願在一個中國原則和「九二共識」基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

馬曉光指出，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，大陸就跟誰協商對話。