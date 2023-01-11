蔡珊妮現在是配電外線技術員。（洪靖宜攝）

曾擔任長榮航空空服員的蔡姍妮(中)，前年甫與姊姊一起轉換人生航道考進台電。（台電提供）

蔡珊妮姊姊蔡椀晴(中)也一同考上台電。（洪靖宜攝）

堪稱台電版「奧運」的台電技能競賽，今年有72個單位一共有1210名台電人參賽，其中有400名以下都是不到30歲年輕人，甚至還有1名長榮空姐蔡姍妮，前年才與姊姊一起轉換人生跑道考進台電，這次姊妹倆首度合作參賽，她說，因為認為台電工作性質和薪資相較之下較為穩定，家人們也都支持，自認體能方面較弱，因此目前養成運動好習慣。

台灣電力公司11日於台電高雄訓練中心舉辦「2023台電技能競賽」，鍛鍊精進核心電力技術，此競賽從1969年起舉辦至今已超過半世紀，今年第55屆共有72個電力單位，一共1210名台電人參賽，並有超過400名30歲以下年輕同仁參賽，皆創10年新高。

參賽者將在停電搶修、電力調度模擬、大數據運用、節能診斷技術等34個競賽項目中相互切磋較勁，除了有65歲的資深老將，也有21歲的新血，展現初生之犢不畏虎。

其中最受矚目的，就是曾擔任長榮航空空服員的蔡姍妮，今年30歲，前年才與姊姊一起轉換人生航道，考進台電，褪去妝髮、高跟鞋的她，現為台電「空姐」，是上天下地、守護電力的配電外線技術員，這也是她此次首次參賽，代表新竹區營業處角逐配電外線項目，與姊姊蔡椀晴共同組隊參賽，可見她全副武裝爬上電線杆，與隊員搭檔展現高度默契，過程中不見她畏懼，面帶微笑，一舉一動仍保有空姐優雅，展現台電女力。

蔡姍妮說，過去擔任空姐約3年的時間，但因時差關係身體較差，因此選擇進到台電，後來發現工作時體能跟不上，所以現在養成固定到健身房運動習慣，家人也都支持她們決定。她也提到，其實空服員也有許多辛苦的地方，一開始起薪也不高，底薪加飛行加給約4至5萬，相較之下，台電其實相對穩定。

今年技能競賽台電特別將造價近千萬，用於變壓器內維持電壓輸出穩定的重要元件「有載分接頭(On-Load Tap Changer，OLTC)」，從板橋一次變電所移師現場，首度對外展示6年一次的設備維護作業。台電說明，有載分接頭屬電力精密元件，為讓年輕員工可快速熟悉設備、累積實戰經驗，台電導入MR混合實境技術，用於設備檢修教育訓練，人員可透過穿戴式裝備即時檢視相關資訊，提升檢修效率，對於台電核心技術培育帶來突破的新境界。

除了新科技運用，台電今年度技能競賽一樣不忘基本功的傳承重要性，現場安排平時用以穩固電桿基座的「配電線路支線製作」體驗，由台電代理董事長曾文生與台電工會理事長吳有彬全副武裝體驗第一線人員維修工作，曾文生說該競賽，除了讓新進同仁更熟悉技巧外，也希望同仁執行與電力相關工作時，風險和安全意識建立才是重要方向，強調「安全最重要」。