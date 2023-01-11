台東某部落教會的長老日前至同教會12歲女童住家，發現她獨自在家，藉故讓她接過正在撥放色情片的手機，隨後強行抱住她且上下其手，台東地方法院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，另須提供120小時義務勞務，可上訴。

潘姓男子是女童的部落教會長老，他 2017年藉故前往女童住處，發現她獨自在家，佯稱請她幫忙處理手機問題，女童接過手機卻發現螢幕畫面為色情網站，立刻掉頭離開不理會，未料潘男卻追上前，趁機強行擁抱並觸摸她胸部及下體，強制猥褻，得逞後離去。

台東地院認為，潘男為了滿足一己私慾，漠視他人性自主權，對女童做出強制猥褻行為，已經對女童的身心造成難以抹滅的傷痛，但考量潘男坦承犯行有所悔悟，事後積極與女童及其母親達成和解，並全數支付賠償金，足認潘男犯後態度良好，予以緩刑，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年，另須向檢察官指定機關團體提供120小時義務勞務，全案可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。