藝人小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」教會爭議不斷，隨後又扯出與老公宋先生的家暴案，先前開記者會道歉的宋逸民，在沉寂多日後於臉書發文，表示已經被「傷得體無完膚，名譽全毁」，加上面對誤解和謾罵竟如排山倒海而來，因此決定把真相說出來，更爆料小甜甜私下以欺騙方式，對丈夫進行法律訴訟。

宋逸民表示原本出發點是為了保護小甜甜夫妻正在訴訟的官司，才不提「夫妻生活」，而是用「私」字來表達，未料卻被外界解讀稱她「私生活不檢點」，對此，他再次對大眾表達歉意，強調絕對並非原意，如今接連爆出不實指控，不僅傷害教會成員，還讓教會被冠上「神棍及邪教」的惡名，導致如今已經身敗名裂。

宋逸民接著還原小甜甜被罵真相，當時他特別提醒小甜甜有著基督徒身分，行事更要謹言慎行，切勿傷害到自己，至於當天談話內容都是關心他們夫妻倆的狀況，而小甜甜在離開辦公室後，還跟教會友人有說有笑，事後更傳訊息強調明白所有人的苦心，豈知所有對話都遭扭曲，還被公諸於世，讓他無奈感嘆：「為什麼會對我們有這麼深的誤解」，接著透露握有與小甜甜的對話紀錄，可以公開證實所言非假。

有關家暴案一事，宋逸民澄清從未阻止報案或驗傷甚至提告，因為在得知此事時，小甜甜早就將所有步驟都完成了，至於傳出白家綺到警局堵人阻止驗傷，他也還原真相「白家綺和吳東諺送尿布還有食物過去警局，並等待小甜甜做筆錄，過程還幫女兒換尿布及吃東西，在陪同回家過程還不斷安撫情緒，了解事件始末」，如今卻被扭曲真相，讓他無奈表示：「這對兩位小組長來說，情何以堪」。

宋逸民接著提到夫妻倆爆發衝突後，過程中不斷試圖幫忙解決問題，小甜甜也多次表達謝意，強調願意回到最初夫妻相愛關係，再給彼此機會，不過明明是嚴厲要求宋先生道歉，並要求他保證絕對不能再犯，卻被解讀成「只有一次有什麼關係，又不是第三次第四次」，就連要求讓「米苔目擁有幸福完整的家」，都被誤解成「甜甜如果要告，得先問米苔目」，接著指出小甜甜隱瞞所有人，私下進行法律訴訟解決夫妻關係，讓所有人大感震驚難，最後強調雖被誤解，卻不願意公佈真相，主要在於希望小甜甜夫妻能夠好好溝通，千要因為一時的衝動，做出後悔一生的決定。