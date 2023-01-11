中國國際問題研究院美國研究所所長沈雅梅11日在大陸《環球時報》撰文指出，美國共和黨凱文·麥卡錫艱難當選第118屆國會眾議院議長，他在當選前後不遺餘力地反華言論，使人擔憂「兩個麥卡錫」之間形成某種牽連——同樣的冷戰話語話術、密集的反共／反中調查計畫、強烈的意識形態訴求等。這些鮮明地折射出美國政治的倒退、外交的混亂和戰略思想的封閉。

沈雅梅稱，上世紀50年代，以時任美國國會參議員約瑟夫·麥卡錫為首的政治集團拋出反蘇、反共的政治路線，展開迫害左翼力量的運動，挑起人們對共產主義的仇視，並直接導致二戰後美國政府冷戰政策的制定。這一「麥卡錫主義」運動把美國推入長達五年的「黑暗年代」，給美國民主進步人士造成了巨大衝擊和傷害。

沈雅梅稱，以新任眾議長麥卡錫為代表，他一貫強硬反中，操弄中國議題、極限打壓中國的手段與歷史上的那名麥卡錫如出一轍。去年期中選舉前，麥卡錫承諾將在拿回共和黨在眾議院多數席位後，成立專門的「中國問題委員會」，調查新冠病毒的起源，調查和研究如何在貿易、供應鏈安全和智慧財產權保護等領域「贏得與中國的經濟和技術競爭」等。

在台灣問題上，麥卡錫向來支持美國對台軍售。他不僅在2022年7月支持時任眾議長裴洛西訪台的決定，還表示他「願意作為議長這樣做」。早在2020年5月，麥卡錫就宣布成立眾議院共和黨「中國特別工作小組」，宣稱要以此應對中國在各個層面對美國的「攻擊」。可以預期，接下來，他領導的眾議院將會以各種藉口製造更多「恐中」「反中」議程，舉行針對中國的聽證會和調查，發起涉中立法，策畫訪台，大有為「麥卡錫主義」還魂之勢，這將對中美關係構成顯著風險。

沈雅梅表示，與70年前美國兩黨尚且能夠保持基於「冷戰一致」的「團結」局面不同，當前美國政治內耗嚴重，兩黨爭鬥和黨內力量重組均變得更加激烈。由於美國政治決策者對自身改革乏力、過度擴張、制度弊端等缺乏客觀認識，熱衷於回應本土主義、保守主義、民粹主義，他們越是遇到困難和挑戰，越是自動選擇訴諸外因，寄託於「內病外治」。受此驅動，對中強硬成了當下兩黨之間階段性共識，自由派和保守派都在圍繞涉中議題做文章。中國和世界不得不面對一個更分裂、躁動、魯莽的美國。

沈雅梅認為，在美國疫情肆虐等背景下，美國政客越來越企圖用「中國威脅」激發內部團結，並回到冷戰工具箱裡尋找應對「中國威脅」辦法。一個明顯表現是，華府避重就輕，不做自省，把自身發展中遇到的問題歸咎於除了美國政治經濟制度以外的一系列內外因素。例如：汙蔑俄羅斯和中國「對威權主義的支持和削弱民主政府的努力」；批評數位技術的發展導致了虛假資訊的傳播；甩鍋民粹主義是「反民主病毒」；認為各種問題在於某一位總統本身；「Z世代」參政能力不足；選民自身有責任等等。

沈雅梅指出，美方還動用聯盟體系的力量，對中打「意識形態牌」——以價值觀為黏合劑，整合盟友力量，寄希望於調動與盟友之間的種族認同、文化認同、政治認同等歷史聯繫紐帶，作為共同的身分標籤；以價值觀為催化劑，擴散「對中競爭」，尋求降本增效，將對中競爭的壓力和成本分攤給盟伴；以價值觀為強心劑，訛詐盟伴。美國將盟伴網路與美國主導的排華產業鏈、供應鏈「小圈子」對接，企圖規鎖中國關鍵科技和產業發展，想把中國隔絕於西方先進技術體系之外，實質是通過轉移盟伴的資源以反哺美國。

沈雅梅強調，總的來看，臭名昭著的「麥卡錫主義」依託於冷戰大環境、美式黨派政治和反共主義政治文化，流行一時，終因違背社會發展規律和國際交往基本原則，為歷史拋棄。意識形態和政治制度的差異不應成為國家交往的藩籬。為「麥卡錫主義」還魂無疑是開歷史倒車，難逃覆滅的命運。中美關係需要以史為鑒，防患於未然，才能更好地面向未來，應對更多挑戰。