新北市政府近期摘下第9屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」雙獎項，農業局2020年辦理「北海夜金閃閃」品牌系列活動，，3年來到訪人數破千萬，獲得銀獎肯定。（景觀處提供）

新北市政府近期摘下第9屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」雙獎項，農業局2020年辦理「北海夜金閃閃」品牌系列活動，推廣在地特色地景和海港，3年來到訪人數破千萬，獲得銀獎肯定；觀旅局舉辦的「平溪天燈節」也獲得銅獎，新北市長侯友宜表示，市府將持續努力，推出具有年度代表性的活動，活絡地區。

景觀處指出，台灣活動卓越獎是台灣活動發展協會舉辦，目的是提升國內各項類型活動整體品質，匯聚年度指標活動，農業局2020年起推出「北海夜金閃閃」品牌，綜整北海岸地區系列活動，像是淡水漁人碼頭的仲夏繽紛樂、石門富基漁港的北海岸時尚藝術季、草里漁港夜釣、金山的北海潮與火及萬里的萬金杜鵑鄉等。

活動利用光結合特色地景，推廣北海岸漁港、地方農友、漁友、藝術家和商家等，一起開創北海夜經濟建立共好生活，2020年至今年到訪破千萬人次，創造超過53億元的經濟效益，吸引評審青睞，同時也獲得台灣活動卓越獎《公共服務活動－銀質獎》。

農業局長李玟表示，市府積極推動心靈療癒健康活動，希望透過「北海夜金閃閃」從白天到夜晚的系列活動，將北海岸打造成療癒心靈的所在地，也藉機推廣北海岸特色景點，帶動地方經濟。