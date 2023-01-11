林俊逸與知名變裝皇后瑪麗安為演唱會開場。(媒體棧提供)

林俊逸演唱會祭出猛男秀，讓觀眾臉紅心跳。(媒體棧提供)

林俊逸生日蛋糕上畫著他和兩隻愛貓。(媒體棧提供)

林俊逸昨晚（1／10）在EZ5音樂餐廳舉辦《44而飛》生日派對演唱會，好友高英軒、楊昇達若綺夫妻、餅乾、羅美玲江振愷夫妻、安伯政、陳珮騏等人齊聚一堂，陪他歡度44歲生日。演唱會由知名變裝皇后瑪麗安，一身銀色比基尼造型開場，下半場還祭出猛男秀挑戰尺度極限。

林俊逸演唱〈Butterfly 〉和〈玫瑰少年〉時，猛男Ted脫掉上衣露出精實的肌肉，在林俊逸身旁熱舞，遊走尺度邊緣。林俊逸大讚猛男敬業，彩排時上一秒還在跟你討論哪裡可以碰哪裡不能摸，下一秒就很投入的跳起舞來，非常專業。猛男還到台下坐在觀眾腿上，磨蹭女觀眾，撩得大家臉紅心跳，嗨到最高點。

演唱會的尾聲，林俊逸感性獻唱了他的創作曲〈上好的一年〉，唱到一半，該曲的MV男主角高英軒突然站起來，跟林俊逸一起重現MV的經典畫面，兩人摟腰深情相望，全場觀眾拍手喝采。由於高英軒女朋友就坐在台下，唱完林俊逸趕緊解釋：「我們只是在演戲啦，我真的要澄清一下，因為他女朋友是健力選手，我不敢亂來！」

林俊逸生日蛋糕上畫著他和兩隻愛貓－雪球與星星，他苦笑道：「我這對兒子女兒是蛋糕上的主角，我只是負責鏟屎的爸爸。」他也感性的許上生日願望，希望身邊的人都能健康平安。