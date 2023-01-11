P. LEAGUE＋籃球聯盟遭受新冠肺炎疫情波及，高雄17直播鋼鐵人多名球員10日出現身體不適情況，經過快篩後呈現陽性反應，由於隔離球員人數眾多，已無法達到聯盟至少8人登錄上場的規定，因此聯盟緊急召開會議，決定將原定1月14日賽事延後至3月10日舉行。

高雄17直播鋼鐵人球團指出，陣中多名球員10日身體不適，經快篩後呈現陽性反應，目前確診球員已依規定進入防疫健康管理程序。但隔離球員人數眾多，已無法達到P. LEAGUE＋聯盟至少8人登錄上場規定。經通報後，聯盟立即召開緊急會議，決議將原定1月14日下午2時30分在鋼鐵人鳳山主場出戰台北富邦勇士的賽事，補賽延至3月10日晚上7時舉行。

高雄17直播鋼鐵人球團表示，感謝聯盟與台北富邦勇士球團體諒與配合，誠心感謝所有防疫醫護人員的努力與付出，祈盼所有運動員及球迷平安健康，也感謝球迷不離不棄陪伴。民眾若已購買1月14日賽事門票可於1月12日至2月24日到ibon官方網站或全國7-ELEVEN門市透過ibon機台辦理退票。