受到美股3大指數全面收紅激勵，那斯達克更是連續3日走高，日經11日也持續上揚，盤中一度來到26,479.99點，也創兩周新高。早盤結束時，日經收26,457.56點，漲282點或1.08%。東證收1,900.36點，漲19.48點或1.04%。

有重要日企財報風向球之稱的安川電機，因其最新財報顯示，供應鏈斷鏈問題已見改善，股價一度狂飆6.02%。安川電機工業用機器人同業發那科，也漲4.65%。至於光學大廠豪雅，同步上揚5.29%。其它電子族群方面，索尼漲2.98%，東京威力科創也漲1.13%。

日本快時尚成衣大廠迅銷（Fast Retailing）11日表示，計畫調升薪水且調幅最高可望達40%。不過，應該是已日本地區為主，因為當地薪資結構跟其它全球各地相互比較之下，略顯較低。日股盤中，迅銷股價也上漲1.39%。

分析師認為，希望在美國時間12日上午，公布最新當地消費者通膨數據之前，日股都一直能保持如此漲態。由於還有一整個交易日，日股會怎麼走很難說，因為這兩天累計漲幅已不小。