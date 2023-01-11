民進黨立委高嘉瑜日前稱稅收超徵是行政失靈，引發黨內不滿，鋪天蓋地要求開除她黨籍。國民黨台北市議員游淑慧統計港湖2018、2020及2022的票數，並認為在內湖南港，是民進黨不能沒有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民進黨。

游淑慧今(11)日在臉書指出，她跟高嘉瑜一樣，都認為稅收超徵不是執政成績，而是預算失靈的產生物，結果讓一些不懂選舉、不懂港湖的側翼名嘴大炸鍋，對高嘉瑜指手畫腳，甚至喊出要開除她。針對這些自High的人，游淑慧表示她只有「自不量力」這4字奉送，並認為內湖南港，是民進黨不能沒有高嘉瑜，而不是高嘉瑜需要民進黨。

游淑慧統計港湖2018、2020及2022的票數，驚訝表示，說不定不靠民進黨，高嘉瑜都能獨立當選。2018年議員選舉，民進黨四席議員總票數7萬1478票，高嘉瑜得票數為3萬4285票，一人佔了47%；2020年立委選舉，高嘉瑜得票數為12萬5138票，除了民進黨2018年的基本盤外，高嘉瑜讓選票又多了5萬3660票，成長42%；2022年議員選舉，民進黨四席總票數為5萬5082票，沒有高嘉瑜，民進黨的基本盤就比2020年大幅萎縮23%。游淑慧直言，少了高嘉瑜，民進黨在港湖的經營就是外強中乾。

游淑慧表示，議員票數剩5萬5082票的民進黨，沒有高嘉瑜要靠什麼贏立委？票數就是實力，就是每個政治人物說話底氣之所在，「所以我們要依民意還是依黨意呢？」游淑慧認為，綠營那些不用選舉、不會選舉的人，還在那自不量力，傻傻分不清，「失去民意的民進黨就慢慢等著」。