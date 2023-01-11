在「黑色星期五」購物節與電商特價活動帶動下，澳洲去年11月零售額暴增，顯示儘管利率升高和通膨高漲，澳洲的消費力仍深具韌性。此外，最新公布的通膨數據反彈走高，恐迫使澳洲央行進一步調升利率。

澳洲統計局周三公布，去年11月零售銷售額月增1.4%，達到359億澳元，創下歷史新高，其成長力道亦比市場預測中值（月增0.6%）高出1倍多。

去年10月份的數據由初值月減0.2%大幅上修至月增0.4%。

澳洲內需強勁亦反映在澳洲統計局周三公布的另一項重要經濟數據上。其11月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲7.3%，扭轉 10月份的意外大減6.9%。

假期旅遊與住宿價格上漲4.3%，打破此類消費價格通常在11月下滑的趨勢，進而帶動整體通膨上揚。

澳洲統計局價格統計部門主管Michelle Marquardt表示，飛機燃油價格高漲，加上11月份強勁的消費者需求，帶動了機票價格上漲，而住宿價格也上漲。

備受關注的核心通膨指標—CPI截尾均值（trimmed mean），較2021年同期上漲5.6%，創下2018年以來最大漲幅，顯示價格壓力已廣泛存在。

消費強勁加上通膨強彈，突顯出澳洲央行在給經濟降溫時所面臨的挑戰。為了抑制通膨，該央行自去年5月以來已將其基準利率調升300個基點，至3.1%，創下10年新高。

市場普遍預期澳洲央行將在其2月7日的政策會議上將現金利率再次調升25個基點，儘管期貨交易顯示該央行可能暫停升息。市場預期澳洲央行的基準利率將在9月升至介於3.85%～4.1%到頂。

Capital Economics經濟學家Marcel Thieliant表示，通膨持續升溫加上消費力仍然強韌，將促使澳洲央行繼續升息一段時間。但新住房價格放緩是這份通膨報告的亮點，房價是過去幾年來推升澳洲通膨的主力，「這突顯出對利率敏感的支出類別，已經感受到澳洲央行去年激進升息的壓力」。