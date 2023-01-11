經濟衰退已成為2023年不可避免的大概率事件，但金融資產的實際反彈，往往又比景氣落底更早反應。摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰(TaiHui)表示，由於政府的財政支持縮減、以及全球央行(中國與日本除外)都同步進行升息，再加上高通膨導致家戶可支配所得減少，所以2023年的全球經濟確實會面臨衰退風險。不過，儘管已開發市場在2023年的經濟表現將低於預期，但由於各資產類別的估值都相對具吸引力，所以2023年對投資人而言或許是更好一年。

許長泰表示，在股票市場看好亞洲和中國投資機會，美股則是先蹲後跳，至於成長型股票仍會面臨波動，但在估值優勢下，仍是長投首選。

許長泰表示，美國的商業投資和營造業活動已經開始減速；期中選舉後出現的分裂政府,也會使財政支持法案更難通過，但穩健的就業市場仍可支撐在地消費。在歐洲，衰退風險就要高出許多，當地的家庭和企業需要政府財政的支持才有辦法克服生活成本飆升的危機。而在中國，官方已在2023年加速和病毒共存，應能強化刺激政策的成效，但實際效應有多大,，仍要透過時間觀察才能確認。

許長泰指出，受到2022年準積極升息的影響，目前美國的通膨已出現下滑趨勢，但2023年的需求已由商品轉向服務業，核心服務通膨很可能維持不變，所以勞動市場的緊俏也會讓薪資再持續成長，並迫使企業提高價格。在此情況下，聯準會2023年不太可能在貨幣政策上出現180度的大逆轉。目前預計2023年聯準會仍緩慢升息，即使升息到頂，降息的時程較有可能落在2024年，而非2023年底。