美國聯準會(Fed)主席鮑爾新年首次談話，被解讀並未放鷹，樂觀看待通膨逐步降溫，轉而關注周四公布的消費者物價指數(CPI)，在重量級科技股普遍上漲支撐下，周二美股四大指數全數收紅，那指、費半雙雙漲逾1%，其中那指連漲三天為去年11月以來首見。周三台股開漲19.9點報14822.86點，早盤最高達14842.74點，隨後周四將召開法說會的台積電翻黑走疲拖累大盤，加上金融弱營運拖累族群股價，台股開高走低，最低達14734.44、跌68.52點，盤中跌破14800點大關。

台股周二ADR，科技三傑齊漲逾1%，台積電ADR漲1.20%、聯電ADR漲1.65%、日月光ADR漲1.31%，僅中華電ADR收跌0.35%。權值王台積電(2330)去年營收首見2兆元關卡，創下歷史新高，加上總裁魏哲家連續3個月合計買進467張台積電，台積電開漲1.5元至487.5元，早盤衝上488元、上漲2元，然隨後翻黑，一度下滑482元、下跌0.82%，市場關注周四收盤後法說會。聯電(2303)則平盤震盪小漲表現。日月光投控(3711)、鴻海(2317)同樣平盤震盪。

高價股方面，股王大立光(3008)遭外資降評，盤中在平盤2180元震盪整理。股后信驊(5274)一度大跌近4%，失守2000千元關卡，隨後跌幅收斂，整數關卡失而復得。千金股旭隼(6409)、力旺(3529)則開高走低，盤中跌幅擴大。而百貨高價股富邦媒(8454)去年營收順利突破千億元大關，股價衝漲近8%，一舉創下5個月新高水準，續力挑戰800元關卡。

台南-KY(5906)、富邦媒拉風，百貨股類指高漲近1.5%，成為上市類指漲幅第一。玻陶、航運、水泥、食品等均漲幅居前，由傳產領頭，鋼鐵、生醫、觀光暫時小黑走勢，半導體、電子開高後走疲翻黑，金融、汽車也走跌，而電腦周邊、通網則跌幅超過1%最劇。成交比重方面，半導體、電子占比略降，航運、生醫略升。

航運股來看，貨櫃三雄表現強勢，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅均逾1%，萬海(2615)小紅；航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦走揚。

資訊軟體新兵，偉康科技(6865)周三正式掛牌上櫃，每股承銷價為58元，早盤最高來到88.7元，漲幅逾五成，蜜月行情帶勁。

去年營收公布完成，台股將進入封關倒數，第一金投顧認為，美國連續升息時程已過，預估最差的情況將在上半年產生，績優股可望在利空中築底，閃過營收利空，拉回皆可布局，並且評估大盤在1-2月上漲機會仍高，其中大陸解封題材股、綠能、儲能將成為主流，選股核心可從谷底起飛個股著手，優先以業績展望樂觀、且法人站在買方個股。