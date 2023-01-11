蔡英文總統在新年講話中表示，願就大陸疫情提供必要協助。疫情指揮中心指揮官王必勝說，已兩度向大陸表達互助合作意願。大陸是否願意接過民進黨當局遞來的橄欖枝？大陸國台辦發言人馬曉光今天（11日）在例行記者會中回應本報記者提問時表示，感謝兩岸民間在疫情期間相互支援，但譴責台灣政客「以疫謀獨」，而對於蔡英文釋出的善意，馬曉光直接打臉，稱大陸沒有收到相關訊息。

馬曉光表示，疫情發生3年來，兩岸同胞相互關懷、守望相助，體現了血濃於水的同胞親情。大陸忘不了在武漢疫情告急時，很多台灣企業、團體和人士衝破重重阻撓為大陸提供防疫物資。台灣同胞也應該忘不了，在台灣試劑短缺、疫苗荒的危急時刻，大陸支持企業和民間組織向台灣同胞捐贈、提供大量疫苗、檢測試劑和急需醫療器具。

馬曉光表示，在大陸疫情防控轉段之後，仍有很多台灣各界人士向陸方表達誠摯問候、善意和祝福，大陸在此表示感謝。

馬曉光接著話鋒一轉，「同時，大家也看到，疫情發生以來，島內一些政客利用疫情進行政治操弄，或『以疫謀獨』、或對大陸進行攻擊汙衊，或煽動『反中抗中』。這些劣跡都將被記在兩岸關係歷史上。」

馬曉光表示，當前，大陸疫情防控措施優化調整，形勢可控，醫藥物資供應總體充足。大陸將因應疫情形勢不斷優化調整防控措施，更好的保護人民生命健康。「至於你提到的台灣防疫部門負責人的有關說法，據我瞭解，兩岸醫藥衛生合作協議大陸窗口單位沒有收到相關訊息。」