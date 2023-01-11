綠營內部傳出呼籲黨中央開除高嘉瑜、王世堅的聲浪，王鴻薇對此表示，民進黨高層應體會民意。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅屢次批評政府、黨內，並發出建言，綠營內部卻傳出呼籲黨中央開除兩人的聲浪，台北市第3選區立委當選人王鴻薇今表示，這是民進黨內家務事，但也呼籲民進黨高層應體會民意。

王鴻薇今至北安路、崇實路口謝票，受訪時做出上述表示，她認為，民進黨高層應該去體會民意，為何王世堅、高嘉瑜的呼聲、訴求獲得較多民眾支持？外界也可藉此檢驗民進黨，是否能夠真的改革反省。

另外，有綠營基層認為吳怡農此次選舉輸得不算多，2024年可能再次出戰立委選舉，王鴻薇強調，她非常感謝北松山、中山區選民願意給她機會，無論下次碰到的對手是誰，自己都會一步一腳印，爭取更多民眾支持。

至於孫文學校校長張亞中今宣布爭取國民黨提名參選2024總統，王鴻薇則說才剛聽聞，等她知道相關確切的訊息再回應，但也相信國民黨2024年一定會有公平公正透明、經得起檢驗的選戰模式。